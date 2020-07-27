Манила, , 13:47 — REGNUM Южная Корея поставила на Филиппины ряд товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, от южнокорейских властей на Филиппины было доставлено 600 тыс. респираторов KF94, от Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) — семь кабин для взятия анализов на коронавирус, от посольства Южной Кореи и компании T&B Company — 1000 защитных экранов для лица, от компании SD Biosensor — наборы для диагностики коронавируса на общую сумму $100 тыс.

Известно, что церемония передачи медицинских товаров состоялась сегодня, 27 июля, в 11:00 по местному времени в здании МИД Филиппин.

Напомним, что в апреле текущего года власти Южной Кореи доставили на Филиппины товары медицинского назначения на общую сумму $500 тыс.