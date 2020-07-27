Берлин, , 13:56 — REGNUM Свое приветствие согласованному трехсторонней контактной группой перемирию на Украине выразило правительство Германии. Об этом 27 июля сообщила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Правительство ФРГ приветствует согласование в трехсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи», — сказала она.

Кроме этого, заместитель официального представителя отметила, что в данные меры входят запрет на использование тяжелого вооружения, дронов и проведение операций по саботажу, а также введение механизма координации нарушений режима прекращения огня и особой охраны гражданских объектов.

«Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей», — также отметила Деммер.

Помимо этого, она заявила, что власти Германии «приветствует тот факт, что президенты Путин и Зеленский приветствовали новую договоренность в рамках телефонного разговора» и указала, что немецкая сторона собирается и далее вести поддержку реализации минских договоренностей вместе с французской стороной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атмосфера телефонного разговора президент России Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 26 июля, была конструктивной и деловой.