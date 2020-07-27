Москва, , 13:48 — REGNUM Обе стороны конфликта в Донбассе должны соблюдать режим прекращения огня. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Песков отметил, что в ДНР и ЛНР издали приказ, в котором наступившее перемирие объявляется бессрочным.

«Это, конечно, решение, которое заслуживает очень высокой оценки и вызывает удовлетворение» — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что данное решение республик Донбасса способствует разрядке в регионе.

«Важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств… и придерживались договорённостей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование украинской Операции объединённых сил (ООС) издало приказ о полном прекращении огня со стороны ВСУ в Донбассе.

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