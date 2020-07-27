Москва, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Обе стороны конфликта в Донбассе должны соблюдать режим прекращения огня. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.
Песков отметил, что в ДНР и ЛНР издали приказ, в котором наступившее перемирие объявляется бессрочным.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что данное решение республик Донбасса способствует разрядке в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование украинской Операции объединённых сил (ООС) издало приказ о полном прекращении огня со стороны ВСУ в Донбассе.
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