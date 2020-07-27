Москва, , 13:37 — REGNUM Атмосфера телефонного разговора президент России Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 26 июля, была конструктивной и деловой. Об этом 27 июля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что президент РФ Владимир Птуин провел с украинским лидером Владимиром Зеленским телефонный разговор по инициативе украинской стороны, в ходе которого были обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.