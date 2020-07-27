Киев, , 13:35 — REGNUM Украинская сторона обвинила ополченцев ДНР в нарушении перемирия в Донбассе. Об этом 27 июля заявил командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко на брифинге.

Он заявил, что ДНР якобы дважды обстреляла позиции ВСУ. По его словам, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. Кравченко обвинил ополченцев в применении ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Командующий заявил, что украинская сторона не открывала ответный огонь, но оставляет это право за собой. «Наши подразделения пока молчат», — сказал Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля контактная группа договорилась о введении с 27 июля дополнительных мер по обеспечению «режима тишины» и контроле за его соблюдением.

26 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики вооруженных формирований Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня.

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