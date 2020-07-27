Москва, , 13:30 — REGNUM Политический вес президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает, и перемирие стало запоздалой попыткой стабилизировать рейтинг украинского лидера. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Сам Зеленский ощущает, что если он не сделает каких-то шагов в сторону мира, то его политический вес окончательно ослабнет», — заявил Михайлов.

«По идее-то он должен был сделать эти шаги в первый год президентства, когда ему кредит доверия украинский народ выдавал на урегулирование миром на востоке Украины. А сейчас мы наблюдаем, как Зеленский догоняет эту возможность, эту попытку урегулировать конфликт в Донбассе. И идёт сам на переговоры», — указал он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.