Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Назначение посла США на Украине затянулось из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 27 июля в интервью «РБК-Украина».

По его словам, человека, ответственного за американо-украинские отношения, могут назначить после президентских выборов в США.

«Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определённом этапе были расчёты на то, что таким человеком станет новый посол США на Украине Кит Дейтон» — рассказал Ельченко.

Дипломат отметил, что кандидатура Дейтона до сих пор официально не утверждена.

«Из-за пандемии график работы Конгресса сломан… Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко рассказал о военной помощи, которую США могут предоставить Украине в 2021 году.

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