Вашингтон, 27 июля 2020, 13:35 — REGNUM Назначение посла США на Украине затянулось из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 27 июля в интервью «РБК-Украина».
По его словам, человека, ответственного за американо-украинские отношения, могут назначить после президентских выборов в США.
Дипломат отметил, что кандидатура Дейтона до сих пор официально не утверждена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко рассказал о военной помощи, которую США могут предоставить Украине в 2021 году.
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