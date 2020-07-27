Пекин, , 13:25 — REGNUM Власти Китая возобновят выдачу рабочих и учебных виз, а также вида на жительство гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на посла Южной Кореи в Китае.

КНР без ограничений Jakob Montrasio

По его словам, выдача виз возобновится с августа текущего года.

Во время встречи с журналистами посол также отметил, что Пекин постепенно снимает ограничения, введенные в марте из-за опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это первый случай, когда правительство Китая ослабило визовые ограничения после объявления пандемии коронавируса.

Напомним, что в апреле текущего года Сеул и Пекин договорились ввести упрощенную систему въезда для бизнесменов, чтобы минимизировать экономические последствия от пандемии.