Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM Главный редактор «Комсомольской правды — Нижний Новгород» Андрей Вовк вошел в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода вместо Александра Сурина, который ушел по собственному желанию — сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме журналиста Андрея Вовка, он шел от областной общественной организации «Нижегородская Служба Добровольцев», на место в совещательном органе претендовали Марина Ефимова — директор благотворительного фонда «Жизнь без границ», Павел Массов — от общероссийской общественной молодежной организации Российский Союз Ветеранов Афганистана «Наследие», гендиректор Фонда ветеранов «Ратник» Михаил Тараканов от Нижегородской областной общественной организации «Ветераны Чеченского конфликта» и полковник в отставке Ян Шварц от Нижегородской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».

Наибольшее число голосов получил Андрей Вовк. После избрания журналист пообещал использовать в работе палаты свой профессиональный опыт общения с жителями.