Белград, , 13:22 — REGNUM Сербия возобновит кампанию по отмене признания Косово другими странами, если власти в Приштине продолжат лоббировать вступление сепаратистского формирования в международные организации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 26 июля.

Сербский лидер отметил, что его не удивило заявление премьер-министра Косово Авдуллы Хоти о том, что Приштина продолжит лоббировать вступление Косово в ООН, вопреки тому, что отказ от этой кампании являлся одним из условий для возобновления диалога между Белградом и Приштиной. По словам Вучича, для албанцев из Приштины даже подпись под международным документом ничего не значит — не то, что устное обещание.

«Согласие на формирование Сообщества сербских муниципалитетов (в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года — ИА REGNUM), а также обещания, которые они дали Ричарду Греннелу (спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины — ИА REGNUM), очевидно, ничего не значат», — процитировал телеканал РТС слова президента Сербии.

Тем не менее, Александр Вучич считает, что Сербия любой ценой должна сохранять мир и стабильность и «не тратить нервы».

«Мы должны показать, что мы являемся надежными партнерами, что мы рациональнее люди, которые выступают за мир и компромисс. Мы подождем и посмотрим, в какую международную организацию они подадут заявление в первую очередь, так как Хоти, возможно, заявил это из страха перед собственным парламентом. Посмотрим какая страна признает независимость Косово. Если мы получим информацию о подобных действиях Приштины, если их менторы не успокоят своих подопечных, мы продолжим кампанию отмены признания Косово в этот же день. Я обещаю, мы будем в пять раз более успешными», — заявил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что шаги Приштины дестабилизируют регион, особенно нарастает напряженность в ряде населённых албанцами районов центральной Сербии.

«Вы думаете, что через нагнетание напряженности на юге центральной Сербии вы сможете достичь своих целей в Косово. Мы будем спокойно наблюдать, будем уважать права албанцев в нашей стране, вести с ними диалог, будем совместно бороться за улучшение уровня жизни всех граждан. Но если кто-то думает, что какие-то провокации смогут привести к определенным результатам, он ошибается — этого вы не дождетесь», — обратился Вучич к албанским сепаратистам, добавив, что «сербские спецслужбы нельзя недооценивать».

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти заявил о том, что Приштина вместе с международными партнерами продолжит прилагать усилия для вступления Косово в международные организации.

До этого представители США и ЕС оговорили с Белградом и Приштиной условия возобновления диалога о «нормализации отношений». Белград обязался приостановить кампанию по отмене признания независимости Косово другими странами, в то время как Приштина обязалась не подавать заявления на вступление в международные организации в период ведения переговоров.