Москва, , 13:20 — REGNUM Заявления украинской стороны о прекращении огня на территории Донбасса вызывают обоснованные сомнения. Об этом 27 июля заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«Со стороны ЛНР был специальный приказ. Мало того, вся техника военная — миномёты, БМП — все стволы опечатаны. Они уже привели это в действие со вчерашнего вечера. ЛНР и ДНР сделали со своей стороны… но то, что делают с той стороны — вызывает сомнения. Множество раз заключали договорённости о прекращении огня и множество раз они нарушались», — заявил Леонков.

«Насколько долго это продержится — никто гарантировать не может», — отметил он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.