Ярославль, 27 июля 2020, 13:19 — REGNUM На довыборах депутатов Государственной думы РФ в Ярославской и Курской областях применят технологию дистанционного электронного голосования. Такое решение приняла ЦИК совместно с Министерством цифрового развития и Ростелекомом.
По его словам Булаева, ЦИК хочет «отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса».
В Ярославской области в Единый день голосования 13 сентября 2020 года будет избран депутат ГД РФ по 194 округу. Место представителя региона в нижней палата российского парламента стало вакантным после перехода Александра Грибова на работу в правительство России. Избирательная кампания обещает быть интересной, поскольку конкуренцию кандидату от «Единой России» составит экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, выдвинутый партией «Справедливая Россия».