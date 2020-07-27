Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Задержанного в Южной Осетии гражданина Грузии Зазу Гахеладзе сегодня навестит представитель Красного Креста, сообщила журналистам исполняющая обязанности госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури.

По ее словам, государственные ведомства поддерживают интенсивную коммуникацию со всеми международными партнерами и задействовали все механизмы, чтобы добиться безусловного освобождения всех задержанных.

«Я встретилась с представителем международной организации Красного Креста в Грузии, который сообщил, что проблемы, связанные с посещением гражданина Грузии, касались карантинного периода. Этот период уже закончился, и они ожидают, что именно сегодня смогут посетить Зазу Гахеладзе. Что касается состояния его здоровья, оно удовлетворительное, и его жизни и здоровью опасность не угрожает. Удовлетворительны и условия, в которых он содержится», — сообщила Гигаури со ссылкой на представителя Красного Креста.

По ее же информации, всего за последний период на «оккупированных территориях» были задержаны 6 граждан Грузии, но 3 из них, которые были арестованы правоохранительными органами Абхазии, уже освобождены, остаются трое задержанных в Цхинвальском регионе, в том числе Заза Гахеладзе.

Напомним, что Заза Гахеладзе был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 11 июля. По информации грузинской стороны, он собирал грибы в районе так называемой «административной границы», где был ранен и похищен «российскими оккупантами». Югоосетинская же сторона сообщила, что Заза Гахеладзе «пересек границу и первым открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам», после чего был ранен ответным огнем в ногу и задержан.