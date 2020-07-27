Москва, , 13:15 — REGNUM Нынешняя договорённость о перемирии в Донбассе не представляет собой никакого принципиально нового решения и с большой вероятностью будет нарушена, как и все предыдущие. Об этом 27 июля заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«Таких договорённостей было много. Это очередное. Это как заплатки на дороге, которая должна быть ровной», — заявил Леонков.

«Конечно же, кратковременная передышка для мирного населения, которое устало от этих обстрелов — это положительный тренд», — указал он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.