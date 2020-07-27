Москва, , 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом» приняли решение «попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования».

В комиссии решили, что «было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму».

«Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в России были приняты поправки в избирательное законодательство, в том числе разрешающие проводить электронное голосование на выборах всех уровней. В ходе общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию такой возможностью смогли воспользоваться Москва и Нижегородская область.

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