Джакарта, , 13:03 — REGNUM Страны-члены G20, включая Индонезию, поощряют сотрудничество в разработке вакцины против COVID-19, сообщает Kompas.

«С точки зрения здравоохранения Индонезия продолжает поощрять расширение сотрудничества в области обнаружения вакцины и распределения лекарств, которые будут легко доступны для всех слоев общества», — заявил заместитель координатора по международному экономическому сотрудничеству в министерстве координации по экономическим вопросам Индонезии Ризал Аффанди Лукман после онлайн-совещания представителей стран G20.

По его словам, здравоохранение должно идти рука об руку с восстановлением экономики после пандемии. Сама Индонезия в разгар пандемии разработала ряд мер по поддержанию экономической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля 2020 года в Индонезии выявили 100 303 случая заражения SARS-CoV-2.

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