Москва, , 13:02 — REGNUM Нынешняя американская элита рассматривает Китай, его претензии на экономическое и политическое лидерство как реальный вызов, считает политолог Никита Данюк. Об этом он заявил 27 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нынешняя американская элита рассматривает Китай, его претензии на экономическое лидерство, политическое лидерство как реальный вызов. Посмотрите, как менялись в последнее время доктринальные документы США, где Китай назывался прямой угрозой. Однако пока что говорить о том, что это реальный раздел вроде того, о котором в свое время заявил Черчилль, рано, — сказал Данюк. — И аналогия с холодной войной пока не выдерживает критики. Несмотря на противоречия между Америкой и Китаем, военная составляющая, та самая гонка вооружений, конфронтация — в нынешних американо-китайских отношениях до этой красной черты пока далеко. То, что сказал Помпео, это пробный шар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия Соединённых Штатов с Китайской Народной Республикой потерпела крах.