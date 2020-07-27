Пекин, , 12:54 — REGNUM Представители компетентных органов Китая вошли в здание генерального консульства США в китайском Чэнду и приняли его в своё ведение. Как заявили в МИД КНР, это стало ответом на незаконное вторжение американской стороны в здание дипмиссии Китая в Хьюстоне.

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Как пояснил в ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, «это был необходимый ответ на незаконные действия США», которые «грубо нарушили нормы международного права и базовые принципы международных отношений».

«Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является дипломатическим консульством и государственной собственностью Китая. В соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях и консульским договором между США и Китаем американская сторона не должна каким-либо образом проникать в помещения генерального консульства Китая в Хьюстоне», — заявил дипломат.

Вторжение со стороны США, подчеркнул Вэньбинь, дало Пекину «законное право на ответные действия для защиты своих законных интересов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне, которое ранее власти США потребовали закрыть из-за якобы «шпионской деятельности» в пользу Китая, и проникла в помещение. Инцидент произошёл сразу после вступления в силу распоряжения администрации США о закрытии китайского представительства.

По этому поводу министерство иностранных дел Китая выразило Соединенным Штатам решительный протест.

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