Москва, , 12:49 — REGNUM Дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской области планирует провести Центризбирком. Об этом 27 июля на заседании заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

В ЦИК отметили, что успешное применение технологии дистанционного голосования на прошедшем 1 июля 2020 года Общероссийском голосовании позволяет использовать процедуру в полном масштабе и далее. К тому же это соответствует запросам нового поколения избирателей. В Курской области электронное голосование станет возможным на предстоящих выборах 13 сентября 2020 года.

«На предстоящих выборах ЦИК планирует провести дистанционное голосование в двух регионах Курской и Ярославской областях на новом направлении — дополнительных выборах депутатов Госдумы. Согласно предлагаемой ЦИК процедуре, проголосовать дистанционно смогут жители двух регионов начиная с 8:00 11 сентября и заканчивая 20:00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования», — отметил Николай Булаев.

Избирательная комиссия Курской области на очередном заседании зарегистрировала пять кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной думы.