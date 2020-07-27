Москва, 27 июля 2020, 12:49 — REGNUM Дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской области планирует провести Центризбирком. Об этом 27 июля на заседании заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
В ЦИК отметили, что успешное применение технологии дистанционного голосования на прошедшем 1 июля 2020 года Общероссийском голосовании позволяет использовать процедуру в полном масштабе и далее. К тому же это соответствует запросам нового поколения избирателей. В Курской области электронное голосование станет возможным на предстоящих выборах 13 сентября 2020 года.
Избирательная комиссия Курской области на очередном заседании зарегистрировала пять кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной думы.