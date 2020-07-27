Киев, , 12:42 — REGNUM Работой Верховной рады нынешнего созыва в настоящий момент довольны лишь 10% украинцев, а деятельностью правительства удовлетворены еще меньше — 9%.

Соответствующие данные опроса социологической группы «Рейтинг» были представлены сегодня, 27 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что количество недовольных работой Рады составило 80% респондентов, правительство — 77%.

Более других украинцы довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, работу которого одобряет 36%, не одобряет 56%.

Также опрос показал, что лишь 19% респондентов считают, что в целом дела у Украины идут в правильном направлении, и 68% придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, более 60% считают, что экономическое положение в стране ухудшилось за последние полгода, и главной причиной нынешнего экономического кризиса большинство опрошенных (57%) называют некомпетентность власти.

Социолги информируют, что опрос проводился 15−20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.