Москва, , 12:36 — REGNUM Антироссийские заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса связаны с его попытками опровергнуть тезис о пророссийской ориентации Берлина, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Европа и прежде всего Германия как главный центр энергоемкой промышленности заинтересована в поставках дешевого газа из РФ, а американцы пытаются эти поставки заблокировать и заменить их поставками своего газа, который заведомо в разы дороже, — сказал Вассерман. — Это дополнительная прибыль для США и сокращение промышленного производства в Европе. И один из способов затормозить строительство «Северного потока — 2» — это делать заявления о том, что нынешнее руководство Германии — пророссийское. И соответственно нынешнее руководство Германии заинтересовано в том, чтобы показать, что это, мол, совершенно не так и что Берлин резко против России, а то, что ему нужен российский газ, это никакая не политика, а чистая экономика».

Соответственно, как пояснил Вассерман, Маас должен делать какие-нибудь антироссийские заявления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, что заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в состав «Большой семерки», следует рассматривать и как антитрамповское.