Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Общественники начали сбор подписей за возвращение в Екатеринбурге прямых выборов градоначальника. Об этом сообщают организаторы инициативы в социальной сети «ВКонтакте».

Подписи начали собирать вечером 24 июля 2020 года. Всего оставлено уже около 500 подписей. Сбор проходит в сквере у Драмтеатра, всего активистам нужно собрать 10 тысяч подписей за два месяца.

Об инициативе по сбору подписей так и не было сообщено на страницах «Областной газеты», что ставит дальнейшие действия активистов под удар. Согласно законодательству, собирать подписи можно только после соответствующей публикации в «ОГ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что возвращать прямые выборов мэра в Екатеринбурге пока несвоевременно.

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