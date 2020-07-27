Сеул, , 12:32 — REGNUM 27 июля депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Ин Ён назначен указом президента на пост министра объединения страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации президента Кан Мин Сока.

По его словам, Ли Ин Ён приступил к своим обязанностью сразу же после подписания указа.

Отмечается, что глава Южной Кореи уже выразил надежду на то, что новый министр сможет достичь прорыва в улучшении отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Национального собрания Южной Кореи Ли Ин Ён разрабатывает план по получению компенсации от КНДР за взрыв здания межкорейского пункта связи в Кэсоне.

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