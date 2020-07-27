Киев, , 12:25 — REGNUM На Украине должны четко понимать, что в случае агрессии России стране надо рассчитывать преимущественно на свои силы.

Об этом заявил заместитель секретаря Совнацбеза Украины Сергей Кривонос в комментарии изданию «Крым.Реалии».

Кривонос заявил, что в Киеве не исключают, что крупнейшие военные учения «Кавказ-2020», которые Россия планирует на сентябрь, могут перейти в «активную фазу боевых действий» против Украины.

По словам силовика, Украина четко должна понимать, «что мы одни на поле».

«У нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша — потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России. Они понимают, что мы сейчас для них союзники — мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. А вот другие страны Европы играют под дудку России», — отметил Кривонос.

ИА REGNUM напоминает, что уже несколько месяцев представители Украины на разных уровнях обсуждают тему якобы вторжения России в сентябре.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все заявления из Киева о том, что Россия готовит план военной операции на юге Украины являются глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны», — отметил он.