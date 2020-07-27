Москва, , 12:22 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в состав «Большой семерки», следует рассматривать как антитрамповское, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Вернуть Российскую Федерацию на переговоры самопровозглашенного руководства мира предложил Трамп, — сказал Вассерман. — А поскольку Трамп ведет политику на возрождение промышленной мощи США и соответственно ограничивает всеми доступными ему способами приток товаров из других регионов (что бьет по интересам ЕС), то Европейский союз и прежде всего Германия заинтересованы в том, чтобы Трамп проиграл ближайшие выборы. И чтобы восстановилась прежняя структура мира, когда США собирают со всего мира дань промышленными товарами, оплачивая ее разными финансовыми фокусами. То есть это высказывание в какой-то мере антитрамповское».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин связал высказывания Мааса с попытками Германии опровергнуть версию о сговоре Берлина и Москвы.

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