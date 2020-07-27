Москва, , 12:13 — REGNUM Германия пытается избежать обвинений в том, что она сговорилась с Россией, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения РФ в состав «Большой семерки».

«Дело в том, что Германии сейчас нужно отойти как можно дальше от обвинений в том, что она сговорилась с Россией, — сказал Мухин. — Я имею в виду не только «Северный поток — 2», но и общие попытки суверенизации Европы от Соединенных Штатов Америки. А США намерены сохранить контроль и доминирование в Европе. Но для этого Германии нужно четко позиционировать себя как антироссийскую сторону. Иначе обвинений в том, что немцы сговорились с русскими, не избежать. Но Германия прекрасно понимает, что доминирование в Европе без поддержки России невозможно. Однако германское общество подвержено влиянию извне. С одной стороны, есть германские концерны, которые выступают за развитие отношений с РФ, а есть часть германского истеблишмента, которая находится под контролем США. Но, насколько мне известно, немецкий прагматизм побеждает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов объяснил, что РФ неинтересно возвращение в G7.

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