Бишкек, , 12:08 — REGNUM «Закон «О манипулировании информацией» нужен, но над ним следует еще поработать», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

По мнению главы государства, Киргизии нужен такой закон — для защиты граждан от клеветы и фейковой информации.

Жээнбеков обратил внимание на мировую практику, отметив, что развитые стран борются против фейков такими же методами — принимают аналогичные законы.

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«Во время обсуждения данного законопроекта мы все убедились в том, что в нашем обществе существует проблема, связанная с фейковой информацией. Мы увидели, что закон нужен, когда были дебаты внутри и вне стен парламента. В условиях пандемии, к сожалению, не получилось организовать широкое обсуждение. Другой вопрос, насколько масштабно был обсужден этот законопроект, насколько он зрелый и отвечает велению времени», — подчеркнул он.

Подводя итог, президент Киргизии сообщил, что намерен, опираясь на свое конституционное право, вернуть закон «О манипулировании информацией» на доработку.

«Особо хочу подчеркнуть, что нам необходим закон, не ограничивающий свободу слова, а позволяющий противостоять фейкам и ложной информации», — резюмировал глава государства.