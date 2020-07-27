Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Социальная сеть Twitter из-за своей популярности среди мировых лидеров и уязвимости для хакерских атак представляет собой угрозу для национальной безопасности США. К такому выводу пришла 27 июля редакция консервативного американского издания Washington Examiner.

Так, отмечает издание, за последние несколько лет из-за Twitter произошло обострение политического дискурса в США, сеть стала инструментом разогрева недовольства масс, вскрыла предвзятость и невежество многих деятелей СМИ и дала возможность президенту высказать свои непродуманные мысли.

«Тем не менее эта социальная сеть всё больше превращается в нечто гораздо худшее — угрозу национальной безопасности», — замечает редакция Washington Examiner.

Риск этот заключается в том, что недавно мошенникам удалось получить доступ к учетным записям известных пользователей, рассылая с этих страниц сообщения и умоляя людей переводить им деньги. Злоумышленникам удалось украсть только около $120 тыс.

«Более тревожным был тот факт, что посторонние лица смогли временно получить контроль над счетами Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Элона Маска», — указывают журналисты.

Как отметили в самой компании, злоумышленники с помощью инструментов «социальной инженерии» смогли манипулировать сотрудниками Twitter, после чего хакеры получили доступ к личной информации пользователей и их страницам. Потенциал такой хакерской деятельности огромен, и он не ограничивается лишь вымогательством денег.

Так, одно лишь сообщение президента США Дональда Трампа может вызвать значительные краткосрочные флуктуации на рынках. Тот или иной хакер, сделавший правильную ставку на бирже, мог бы сорвать неплохой куш на торгах, направив от имени главы Белого дома нужное сообщение. Однако куда большие опасения вызывает то, что такая ненадежность платформы к хакерской деятельности может означать для национальной обороны.

Так, на сегодняшний день Twitter пользуются в той или иной степени все мировые лидеры, поэтому одно-единственное сообщение может породить серьезные дипломатические проблемы.

«Даже если оскорбительное сообщение будет сразу удалено, этого может оказаться недостаточно, чтобы исправить ущерб, особенно когда речь идет о соперничающих странах, которые не доверяют друг другу», — отмечают журналисты.

Кроме того, не до конца понятно, какую личную или секретную информацию могут выкрасть или получить хакеры, взломав страницы в Twitter.

В качестве ответа на этот вызов издание предлагает введение специального статуса для страниц пользователей, способных изменить в случае взлома ход мировых процессов. Для этого необходимы дополнительные меры предосторожности, в том числе в отношении персонала.

Суть в том, заключает издание, что Twitter в настоящее время представляет угрозу национальной безопасности, которую необходимо устранить.