Могадишо, , 12:06 — REGNUM Парламент Сомали проголосовал за резолюцию об отставке премьер-министра страны Хассана Али Хайре, которого широко критикуют за реагирование на кризис в связи с отсутствием безопасности в восточноафриканской стране. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление спикера парламента Сомали.

По словам спикера, 170 парламентариев поддержали отставку премьер-министра, в то время как восемь проголосовали против резолюции о лишении Хайре его полномочий.

Со своей стороны, президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Формаджо поддержал решение парламента об отставке премьер-министра Хайре.

«В ближайшее время он назначит нового премьер-министра», — сообщили в пресс-службе президента Сомали.