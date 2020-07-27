Тбилиси, , 12:00 — REGNUM В Грузии еще раз опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Россия осуществляет поставки вооружения Армении по территории Грузии. На этот раз соответствующее заявление сделал советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Его комментарий распространяет пресс-служба правительства.

Чиковани подчеркивает, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, а позиция грузинских властей относительно конфликта между соседними странами ясна и необратима.

«Наша позиция необратима и наглядна для всех партнеров: мир на Кавказе альтернативы не имеет», — подчеркнул советник премьер-министра.

По его словам, подобные ложные информации в Грузии распространяют определенные партийные СМИ, которые используют их для собственной партийной пропаганды.

Отметим, что эти информации распространяли оппозиционные грузинские телеканалы. В своих сюжетах канал «Мтавари архи» показывал некий грузовик, на котором якобы Россия по территории Грузии переправляла вооружение в Армению, ведущую вооруженный конфликт с Азербайджаном.

Ранее эти сообщения прокомментировал и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который назвал их очередной дезинформацией и также заверил журналистов, что стратегическим отношениям между Грузией и Азербайджаном ничто не угрожает.