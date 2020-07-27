Берлин, , 12:03 — REGNUM Решение конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине невозможно без России, хотя отношения с ней осложнены. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post.

Он отметил, что на данный момент отношения с Москвой сложны по многим темам. Но понятно и то, что Москва необходима для решения сирийского, ливийского, украинского конфликтов.

«Это будет работать только с Россией, не вопреки России», — подчеркнул Маас.

Германский министр также назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова очень опытным главой внешнеполитического ведомства. Лавров очень последовательно представляет интересы России, но решение с ним всегда можно найти, добавил он.

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