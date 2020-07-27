Киев, , 12:03 — REGNUM В случае проведения внеочередных президентских выборов на Украине, за действующего президента страны проголосовали бы 30,2% избирателей. Об этом сказано в результатах социологического опроса группы «Рейтинг», опубликованных 27 июля на официальном сайте организации.

В отчёте говорится, что на втором месте находится лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 14,4%, на третьем — экс-президент Украины Пётр Порошенко — 13,7% поддержки.

В конце июня 2020 года показатель поддержки Зеленского был на уровне 34,6%. Таким образом, рейтинг президента Украины снизился до показателей первого тура выборов 2019 года.

Опрос проводился 15 — 20 июля 2020 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа «Рейтинг» выяснила, что работой Зеленского недовольны 59% жителей Украины, а 37% имеют иную точку зрения.

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