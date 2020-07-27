Тегеран, , 11:54 — REGNUM Власти Ирана примут меры, которые заставят Соединенные Штаты сожалеть о перехвате иранского пассажирского лайнера. Об этом 27 июля заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Действия американских военных самолетов по отношению к иранскому лайнеру Мусави назвал «террористическими» и нарушающими международные нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан), когда ему начали угрожать два военных самолета.

Пилот иранского самолета заявил, что когда он разговаривал с пилотами истребителей, чтобы попросить их держаться на расстоянии, они сообщили, что являются американцами.

Читайте также: Самолеты ВВС США совершили опасную провокацию в небе над Сирией