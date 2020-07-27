Москва, , 11:45 — REGNUM РФ ничего не теряет из-за того, что отсутствует в составе «Большой семерки», полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения РФ в G7.

«Мы ничего не теряем от того, что отсутствуем в составе «Большой семерки», — сказал Шаповалов. — «Большая семерка» — верхушка западного айсберга, который не дает нам ничего. Кроме того, что РФ придется постоянно оправдываться за всё, находясь в формате «Большой восьмерки», перед коллективным Западом. Никаких преференций Россия от этого не получает. «Северный поток — 2» мы строим совместно с Германией, но не потому, что Россия когда-то входила в «Большую восьмерку». А потому, что у Германии и Франции есть интерес к экономическому сотрудничеству с Россией. Оно налаживается помимо «Большой семерки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава германского внешнеполитического ведомства заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России.

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