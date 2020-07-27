Москва, 27 июля 2020, 11:45 — REGNUM РФ ничего не теряет из-за того, что отсутствует в составе «Большой семерки», полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения РФ в G7.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава германского внешнеполитического ведомства заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России.
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