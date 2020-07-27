Банги, , 11:48 — REGNUM Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе снова выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в стране в декабре 2020 года. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации журналистов радиостанции, партия Бозизе «Kwa Na Kwa» регулярно проводила заседания в столице страны, Банги, начиная с пятницы, 17 июля, в связи с чем выдвижение от партии кандидатуры бывшего президента ожидалось общественностью.

Бозизе подчеркнул, что он поддержал решение партии о выдвижении его кандидатуры на пост президента, добавив, что он будет призывать к единству и верховенству закона в стране, две трети которой контролируется повстанцами.

Бозизе заявил, что он станет «посланником общенационального мирного урегулирования», отметив, что он крайне разочарован отсутствием в ЦАР демократии, прочных институтов власти, а также усугублением трайбализма.

Тем не менее, по мнению экспертов, решение о выдвижении Бозизе спорное, поскольку после его свержения в 2013 году в ЦАР началась гражданская война. Кроме того, в отношении Бозизе введены санкции ООН за «причастность к началу гражданской войны в ЦАР».

Напомним, что Бозизе вернулся в ЦАР из Уганды в 2019 году. Как сообщают репортеры, сам Бозизе пришел к власти в 2003 году в ходе военного переворота. Через 10 лет после нахождения у власти он был свергнут Мишелем Джотодиа. После чего страна погрязла в гражданской войне.

В 2016 году Фостин Арчанг Туадера был избран президентом ЦАР. В настоящее время он возглавляет страну при поддержке миротворческих сил ООН. По данным репортеров, для поддержания правопорядка в ЦАР находятся более 13 тыс. миротворцев. В 2019 году центральное правительство ЦАР подписало мирное соглашение с повстанческими группировками. Тем не менее в разных частях страны все еще происходят вооруженные столкновения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ООН выражали обеспокоенность в связи с тем, что в ЦАР могут вновь вспыхнуть беспорядки на фоне президентских выборов.

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