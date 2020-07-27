Москва, 27 июля 2020, 11:41 — REGNUM Странам Европы неинтересно пребывание России в составе «Большой семерки», полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который сказал, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не разрешится ситуация на Востоке Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас выступил против изменения формата «Большой семерки» .
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