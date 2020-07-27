Москва, , 11:41 — REGNUM Странам Европы неинтересно пребывание России в составе «Большой семерки», полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который сказал, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не разрешится ситуация на Востоке Украины.

«Несмотря на достаточно серьезные жесты, которые предпринимает президент Франции в отношении нормализации отношений с Россией, Франция занимает такую же позицию, — констатировал Шаповалов. — Как и остальные крупные страны Западной Европы. Им неинтересно пребывание РФ в «Большой семерке». Это полностью переконфигурирует данную организацию и сделает их позиции существенно более слабыми. Поэтому они солидаризируются с позицией Германии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас выступил против изменения формата «Большой семерки» .

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