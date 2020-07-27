Минск, , 11:44 — REGNUM Президентские выборы менее важны для Белоруссии, чем уборочная кампания. Об этом заявил 27 июля белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Несвижский район Минской области.

По его словам, «кушать все хотят», потому все усилия необходимо сосредоточить на уборке урожая и восстановлении хлебного резерва. Он также напомнил, что в 1990-е годы в Минске муки «было на три дня».

«Выборы — это уже вторично», — приводит слова Лукашенко агентство «Sputnik Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко — один из пяти кандидатов, зарегистрированных перед президентскими выборами. Голосовать за главу государства граждане Белоруссии будут 9 августа.

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