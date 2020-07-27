Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Украина продолжит закупку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 27 июля в интервью «РБК-Украина».

"Будут продолжаться закупки Javelin, они есть в программе помощи на 2021 год. Кроме того, уже сейчас Javelin будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС (Операции объединённых сил в Донбассе — ИА REGNUM)» — рассказал он.

Дипломат отметил, что комплексы Javelin будут размещаться в Донбассе с учётом Минских соглашений.

Ельченко также сообщил, что США согласовали продажу на Украину 16 патрульных катеров Mark VI.

«Это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году, до сих пор они никому их не передавали. Теперь они будут у наших ВМС», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко сообщил о возможном визите в США президента Украины Владимира Зеленского. Визит может состояться ещё до проведения президентских выборов в США, запланированных на конец 2020 года.

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