Вашингтон, 27 июля 2020, 11:42 — REGNUM Украина продолжит закупку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 27 июля в интервью «РБК-Украина».
Дипломат отметил, что комплексы Javelin будут размещаться в Донбассе с учётом Минских соглашений.
Ельченко также сообщил, что США согласовали продажу на Украину 16 патрульных катеров Mark VI.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко сообщил о возможном визите в США президента Украины Владимира Зеленского. Визит может состояться ещё до проведения президентских выборов в США, запланированных на конец 2020 года.
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