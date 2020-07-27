Москва, , 11:35 — REGNUM «Большая семерка» уже утратила свое значение и больше не представляет интереса для РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который выступил против возвращения РФ в состав «Большой семерки».

«России, конечно, абсолютно неинтересен формат «Большой семерки». Если эта организация создавалась как неформальный клуб, претендующий на лидерство в мировой экономике, то в настоящее время он уже утратил эти функции, — сказал Шаповалов. — Функции регулятора мировых экономических отношений переместились в «Большую двадцатку». Уже достаточно давно, уже больше десяти лет назад. И там действительно собраны все крупные и крупнейшие экономики мира. 85% мирового ВВП — это, разумеется, страны «Большой двадцатки». Естественно, на этой площадке действительно можно решить и обсудить все наиболее важные экономические, и не только экономические вопросы. И там позиция России вполне уместна».

Что касается «Большой семерки», то, как полагает Шаповалов, она давно превратилась в клуб по интересам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас сказал, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не решится ситуация на востоке Украины.

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