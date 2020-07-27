Москва, 27 июля 2020, 11:35 — REGNUM «Большая семерка» уже утратила свое значение и больше не представляет интереса для РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который выступил против возвращения РФ в состав «Большой семерки».
Что касается «Большой семерки», то, как полагает Шаповалов, она давно превратилась в клуб по интересам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас сказал, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не решится ситуация на востоке Украины.
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