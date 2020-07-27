Минск, , 11:34 — REGNUM На выборах президента Белоруссии выросло число аккредитованных международных наблюдателей. Об этом 27 июля сообщили в ЦИК республики.

«Содружество Независимых Государств, в том числе Исполнительный комитет СНГ — 34 (наблюдателя аккредитованы), Межпарламентская ассамблея СНГ — 34», — сообщили в ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля к мониторингу избирательной кампании в Белоруссии приступила миссия СНГ, в которой были аккредитованы 34 представителя.

Ранее британская миссия в ОБСЕ выразила сожаление по факту отсутствия на белорусских президентских выборах миссий наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы. В официальном заявлении указана причина: правительство Белоруссии не направило своевременное приглашение в эти международные организации.

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