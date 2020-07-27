Москва, , 11:34 — REGNUM Присутствие России в G7 бессмысленно или даже вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

«В 1991 году в момент распада СССР на страны G7 приходилась доминирующая часть мирового ВВП, фактически это было мировое правительство.

Именно поэтому Россия очень стремилась попасть в клуб ведущих мировых держав. В том числе для этого Россия пошла на значительные геополитические уступки.

Но сейчас ситуация другая. Очень странно состоять в одной группе со странами, которые ввели против твоей страны санкции.

Для России приоритетны БРИКС, G20, партнерство со странами Евразийского Экономического Союза, прежде всего с Казахстаном. Традиционно со времен СССР и Российской bмперии главным внешнеторговым партнером России была Европа.

Однако в XXI веке главный спрос сосредоточен в Азии — Индия, Китай, Иран, страны тюркского мира. В их пользу говорит демография и темпы роста экономики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.

Читайте также: Маас объяснил невозможность возвращения России в Группу семи