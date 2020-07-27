Москва, , 11:30 — REGNUM Сохранение режима перемирия на Донбассе станет демонстрацией способности президента Украины контролировать ситуацию в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«При этом партия войны во главе с нациствующими элементами, не упустит возможности давить на киевское руководство и будет всячески провоцировать обстановку на линии соприкосновения сторон», — рассуждает Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя год предпринимает робкие попытки начать процесс урегулирования отношений с Донбассом и заявляет о безальтернативности Минским соглашениям, хотя, как верно отметил президент России Владимир Путин, эти заявления надо закреплять конкретными делами, добавил парламентарий.

«Очевидно, что люди с обеих сторон конфликта очень давно устали от войны и хотят нормальной жизни», — заключил он.

В Донбассе с 27 июля официально в силу вступил режим, подразумевающий прекращение огня, а действует он с обеих сторон.

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