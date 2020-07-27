Москва, , 11:30 — REGNUM Ситуация с нежеланием Германии допустить возвращения России в формат «Большой семерки» повторяет то, что было в 2016 году, когда все ключевые союзники США высказывались в поддержку тогдашнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против включения РФ в состав «Большой семерки».

«Сейчас против Трампа, который заявил о необходимости возвращения РФ в формат «Большой семерки», выступили уже все ведущие, ключевые союзники США, включая Великобританию и Канаду. Теперь к ним присоединилась и Германия, — сказал Шаповалов. — Что касается России, то, конечно, Маас, решая конкретные задачи свержения Трампа как политика, неугодного для нынешней Германии, участвуя в этой внутриполитической борьбе в США, допускает серьезный внешнеполитический промах. Россия является стратегически важным партнером Германии. В некотором смысле даже политическим партнером. И поэтому его заявления мы должны рассматривать как абсолютно недружественные в отношении России, и подобного рода заявления, конечно, не укрепляют российско-германские отношения».

Более того, как полагает Шаповалов, эти реплики Мааса стоит рассматривать как серьезный выпад в отношении России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас заявил, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не разрешена ситуация на Востоке Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин решил вмешаться в предстоящие выборы президента США – политолог

Читайте развитие сюжета: Формат «Большой семерки» абсолютно неинтересен для РФ – политолог