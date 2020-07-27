Москва, 27 июля 2020, 11:30 — REGNUM Ситуация с нежеланием Германии допустить возвращения России в формат «Большой семерки» повторяет то, что было в 2016 году, когда все ключевые союзники США высказывались в поддержку тогдашнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против включения РФ в состав «Большой семерки».
Более того, как полагает Шаповалов, эти реплики Мааса стоит рассматривать как серьезный выпад в отношении России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас заявил, что РФ не сможет вернуться в G7 до тех пор, пока не разрешена ситуация на Востоке Украины.
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