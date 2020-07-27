Сеул, , 11:31 — REGNUM 27 июля в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Венгрии, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, а также дальнейшие действия по делу крушения судна на реке Дунай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран высоко оценили усилия правительств в борьбе с коронавирусом, отметив продолжающийся обмен кадрами несмотря на пандемию.

Напомним, что власти Венгрии официально разрешили въезд на территорию страны всем гражданам Южной Кореи с 15 июля.

В рамках встречи глава МИД Венгрии Петр Сийярто отметил, что в 2019 году Южная Корея стала крупнейшим инвестором Венгрии, а также выразил надежду на увеличение числа южнокорейских компаний на венгерском рынке.

В свою очередь, Кан Гён Хва выразила благодарность венгерскому правительство за проведение памятной церемонии, посвященную жертвам трагедии на реке Дунай и состоявшуюся 29 мая текущего года. Представительница Южной Кореи также призвала коллегу поддержать кандидатуру главы департамента торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы ВТО.