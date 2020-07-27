Киев, 27 июля 2020, 11:25 — REGNUM Киев и Анкара обсуждают возможность организации производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на территории Украины. Об этом заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере 27 июля в интервью «Интерфакс-Украина».
Он напомнил, что ранее Украина уже закупила у Турции партию этих беспилотников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил на встрече со своим турецким коллегой о намерении закупить новые БПЛА для украинских силовиков.
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