Киев, , 11:25 — REGNUM Киев и Анкара обсуждают возможность организации производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на территории Украины. Об этом заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере 27 июля в интервью «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что ранее Украина уже закупила у Турции партию этих беспилотников.

«Обсуждается совместная разработка даже ещё более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar на Украине. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве, включая и этот конкретный элемент», — рассказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил на встрече со своим турецким коллегой о намерении закупить новые БПЛА для украинских силовиков.

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