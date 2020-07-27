Хабаровск, , 11:21 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на аппаратном совещании сегодня, 27 июля, поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в бюджет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

При этом Дегтярёв подчеркнул, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность за возврат средств в федеральный бюджет.

«Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь, — сказал Михаил Дегтярёв. — Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства».

По данным и.о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала 2020 года доходы бюджета региона составили 63,5 млрд рублей. В первом полугодии Хабаровскому краю из федеральной казны было перечислено 18,7 млрд рублей. В июне регион также получил первый транш федеральных средства в размере 1,7 млрд рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение второй дотации — 1,3 млрд рублей.