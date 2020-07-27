Москва, , 11:18 — REGNUM Германия дала понять, что она стоит на стороне Демократической партии США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения России в формат «Большой семерки» из-за ситуации на Востоке Украины.

«Я думаю, что это заявление связано не с Востоком Украины и не с Крымом, а с президентской кампанией в США, — сказал Шаповалов. — И связано это вовсе не с Россией, а с очень сложными и непростыми негативно складывающими отношениями между США и Германией по разным направлениям и причинам. А также личным конфликтам между Ангелой Меркель и Трампом. Как известно, инициатива приглашения России в «Большую семерку» исходит от Трампа, а ровно неделю назад сенаторы демократы выступили с инициативой запретить приглашение России в «Большую семерку». В пику Трампу. И заявление Мааса надо расценивать как ответ на инициативу сенаторов-демократов и, следовательно, как вмешательство Германии во внутриполитическую ситуацию в США».

Как пояснил политолог, попытавшись повлиять на американского избирателя, Германия дала сигнал, что она находится на стороне демократов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас сказал, что группа восьми (G8) с участием России не может быть восстановлена.

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