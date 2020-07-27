Москва, 27 июля 2020, 11:18 — REGNUM Германия дала понять, что она стоит на стороне Демократической партии США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения России в формат «Большой семерки» из-за ситуации на Востоке Украины.
Как пояснил политолог, попытавшись повлиять на американского избирателя, Германия дала сигнал, что она находится на стороне демократов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас сказал, что группа восьми (G8) с участием России не может быть восстановлена.
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