Кишинёв, , 11:18 — REGNUM Молдавское правительство 29 июля проведет утверждение решения о возобновлении официальных переговоров с Россией по получению республикой кредита в размере €200 млн. Об этом 27 июля сообщил на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику.

«В среду мы утвердим решение правительства, согласно которому официально будут запущены переговоры с Россией (по получению страной кредита)», — заявил глава молдавского правительства.

Также он выразил надежду на то, что в скорой перспективе правительству республики удастся подписать с Россией договор о кредите, который будет учитывать решение Конституционного суда страны.

При этом Кику отметил, что данная сумма уже учтена в ходе составления бюджета страны и без нее у Молдавии возникнут трудности финансового характера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая текущего года Конституционный суд Молдавии принял решении о признании не соответствующим основному закону страны соглашения на получение в России кредита в размере €200 млн.