Токио, , 11:07 — REGNUM Межпартийная группа депутатов Парламента Японии выступила с идеей об отправке наблюдателей на выборы в Законодательный совет Гонконга, которые пройдут 6 сентября, сообщает газета The Japan Times. Ввиду последних действий Китая, в Японии хотят убедиться, что выборы в Гонконге пройдут честно.

Группа наблюдателей будет официально сформирована в среду. Бывший министр обороны Гэн Накатани, член Палаты представителей и один из инициаторов создания наблюдательной группы комментирует: «международное сообщество сможет принять только те выборы, которые будут справедливыми и будут отражать волю народа».Политик добавил, что группа должна будет проверить соответствие состава голосующих по избирательным округам. Это вызвано опасением, что избиратели, выступавшие против закона о национальной безопасности, не будут допущены к голосованию.

Кроме того, парламентская группа намерена добиваться смягчение визовых требований для граждан Гонконга в Японии. А также в качестве чрезвычайной меры предложит правительству разрешить въезд в Японию для граждан Гонконга при условии, что они будут соблюдать 14-дневный карантин.

«Мы можем поддержать [граждан Гонконга] с помощью доступных нам сейчас вариантов» — сказал Сиори Ямао, член оппозиционной Демократической партии.