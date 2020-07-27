Токио, , 11:01 — REGNUM В воскресенье 26 июля министр экономики Японии Ясутоши Нисимура сообщил о решении правительства потребовать от компаний, чтобы минимум 70% сотрудников работали из дома, сообщает газета The Japan Times.

Министр также отметил, что если раньше доля людей, ежедневно ездящих на работу, составляла 20%-30%, то сейчас этот показатель снова вырос и составляет 70%.

«Компании должны не откатываться к старым показателям, а продолжать использовать удаленные способы работы» — сказал чиновник.

Ясутоши Нисимура напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности и попросил начальников фирм побуждать сотрудников к использованию приложения для отслеживания контактов, выпущенное Минздравом Японии.

По словам министра, на этой неделе правительство проведет совещание с экспертами по вопросу об эпидемиологической ситуации. Кроме того, на 5 августа запланирована встреча с экспертами для анализа результатов режима чрезвычайного положения, введённого в Японии с начала апреля до конца мая.

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